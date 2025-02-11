Поставлять газ в Приднестровье будет компания из Венгрии Компания MET Gas and Energy Marketing AG будет поставлять газ до границы с Молдавией на основании контракта, заключенного с "Молдовагаз".
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Поставлять газ в Приднестровье будет компания из Венгрии Компания MET Gas and Energy Marketing AG будет поставлять газ до границы с Молдавией на основании контракта, заключенного с "Молдовагаз".
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