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«Каролина» выиграла 10-й матч подряд и установила новый клубный рекорд

«Каролина» выиграла 10-й матч подряд и установила новый клубный рекорд. «Харрикейнс» обыграли «Флориду» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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