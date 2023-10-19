Авиакомпанию Nordwind оштрафовали из-за отсутствия гостиницы для пассажиров в Новосибирске

В июне пассажиры летевшие из Сочи в Кемерово вынужденно провели в столице Сибири несколько часов.После проверки Новосибирской транспортной прокуратуры авиакомпания "Северный ветер" оштрафована на 30 тысяч рублей за неисполнение требований законодательства о защите прав пассажиров.
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