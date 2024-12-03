Путин поручил увеличить закупки отечественного спортивного инвентаря

Правительство при участии органов местного самоуправления должно принять меры по увеличению доли отечественной спортивной продукции в общем объеме закупок спортивной продукции для государственных и муниципальных нужд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии