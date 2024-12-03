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Парламентская газета

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Путин поручил увеличить закупки отечественного спортивного инвентаря

Правительство при участии органов местного самоуправления должно принять меры по увеличению доли отечественной спортивной продукции в общем объеме закупок спортивной продукции для государственных и муниципальных нужд.

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