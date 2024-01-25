Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2024

Чемпионат Санкт-Петербурга 27 января, суббота Танцы на льду, ритм-танец 11:00 Женщины, короткая программа 11:45 Мужчины, короткая программа 14:00 Пары, короткая программа 16:30 28 января, воскресенье Танцы на льду, произвольный танец 11:00 Женщины, произвольная программа 12:00 Мужчины, произвольная программа 14:30 Пары, произвольная программа 17:15 Показательные выступления 18:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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