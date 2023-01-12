Юн Сок Ель: Южная Корея может разместить у себя чужое ядерное оружие или создать свое, если ситуация с провокациями КНДР ухудшится

Южная Корея может разместить на своей территории чужое ядерное оружие или создать свое в случае ухудшения ситуации с провокациями со стороны Пхеньяна.
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