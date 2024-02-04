Reuters: КНДР получила $167 млн от экспорта париков и накладных ресниц за год

Global Look Press/Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com Экспорт париков и накладных ресниц в прошлом году принес экономике КНДР 167 миллионов долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные таможни Китая.
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