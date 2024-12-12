Русские учёные придумали, как сэкономить бетон и сталь при строительстве

Упростить производство планируется за счёт внедрения искусственного интеллекта.Сотрудники Донского государственного технического университета разработали экспериментальную установку, позволяющую сэкономить ресурсы при изготовлении бетонных элементов.
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