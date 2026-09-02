Успешные удары ВС России по портовой и экономической инфраструктуре Одессы приближают падение режима Владимира Зеленского, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
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