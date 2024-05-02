Мирошник: трагедия в Одессе подтолкнула Донбасс к выходу из состава Украины

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что трагедия, которая произошла 2 мая 2014 года в Одессе, подтолкнул жителей Донбасса к выходу из состава Украины.
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