Всё дело не в мантиях, а в людях под ними

Покажите или назовите мне фамилию судьи, который хотя бы раз оправдал насилие или унижение своего ребенка или родственника. И я поменяю свое мнение о судебной системе России.

В

Василий

Судебная вертикаль выстроена гарантом, она в данном случае защищает украинских нацистов, в этом ей хорошо помогает карманная прокуратура. Тогда возникает нехороший вопрос - для чего затеяна вся эта игра под названием СВО, если её ветераны и инвалиды буквально беззащитны перед подонками. Может быть поэтому Путин и ненавидит Сталина, при котором при малейшем проявлении неуважения к защитнику Родины на таком можно было смело ставить крест, большой могильный.