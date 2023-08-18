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Всё дело не в мантиях, а в людях под ними

Всё дело не в мантиях, а в людях под ними

Известную фразу о том, что суровость российских законов удачно компенсируется необязательностью их исполнения вполне можно дополнить — а также произвольностью их, законов, применением.

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Комментарии
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Андрей Матвеев
Покажите или назовите мне фамилию судьи, который хотя бы раз оправдал насилие или унижение  своего ребенка или родственника. И я поменяю свое мнение о судебной системе России.
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1 час.
сергей тараненко
Наши суды превратили в кормушку, прав тот кто больше платит...На своей шкуре испытал!!!
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49 мин.
В
Василий
Судебная вертикаль выстроена гарантом, она в данном случае защищает украинских нацистов, в этом ей хорошо помогает карманная прокуратура. Тогда возникает нехороший вопрос - для чего затеяна вся эта игра под названием СВО, если её ветераны и инвалиды буквально беззащитны перед подонками. Может быть поэтому Путин и ненавидит Сталина, при котором при малейшем проявлении неуважения к защитнику Родины на таком можно было смело ставить крест, большой могильный.
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10 мин.

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