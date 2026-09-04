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Газета.ру

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РПЦ: Возможность для поклонения мощам Донского обеспечат военным в зоне СВО

РПЦ: Возможность для поклонения мощам Донского обеспечат военным в зоне СВО

У бойцов СВО будет возможность для поклонения мощам Дмитрия Донского. Об этом рассказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с ТАСС.

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