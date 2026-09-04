РПЦ: Возможность для поклонения мощам Донского обеспечат военным в зоне СВО

У бойцов СВО будет возможность для поклонения мощам Дмитрия Донского. Об этом рассказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с ТАСС.