РПЦ: Возможность для поклонения мощам Донского обеспечат военным в зоне СВО

У бойцов СВО будет возможность для поклонения мощам Дмитрия Донского. Об этом рассказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с ТАСС.
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