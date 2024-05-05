Депутат Госдумы обратился в Минюст с просьбой признать иноагентом Чубайса

Депутат Госдумы Хамзаев обратился в Минюст для признания Чубайса иноагентом Депутат Госдумы России Бийсултан Хамзаев подготовил в Минюст обращение, чтобы признать экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса иностранным агентом.
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