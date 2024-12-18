Следственное управление УМВД России по Ивановской области приглашает на службу в органы предварительного следствия в системе МВД России

Следственное управление УМВД России по Ивановской области приглашаетна службу в органы предварительного следствия в системе МВД России Требования к кандидатам - наличие гражданства Российской Федерации - наличие высшего юридического образования Гарантии сотрудникам органов внутренних дел - начальная заработная плата от 47000 до 83000 рублей - социальная помощь в обеспечении жилым помещением, компенсация стоимости аренды жилья - страхование жизни и здоровья сотрудника - медицинское, пенсионное и санаторно-курортное обеспечение - возможность раннего выхода на пенсию - возможность карьерного роста - отпуск от 47 календарных дней По всем вопросам обращаться в группу по работе с личным составом следственного управления УМВД России по Ивановской области (г.