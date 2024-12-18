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Следственное управление УМВД России по Ивановской области приглашает на службу в органы предварительного следствия в системе МВД России

Следственное управление УМВД России по Ивановской области приглашаетна службу в органы предварительного следствия в системе МВД России  Требования к кандидатам -   наличие гражданства Российской Федерации -   наличие высшего юридического образования  Гарантии сотрудникам органов внутренних дел -   начальная заработная плата от 47000 до 83000 рублей -  социальная помощь в обеспечении жилым помещением, компенсация стоимости аренды жилья -   страхование жизни и здоровья сотрудника -   медицинское, пенсионное и санаторно-курортное обеспечение -   возможность раннего выхода на пенсию -   возможность карьерного роста -   отпуск от 47 календарных дней По всем вопросам обращаться в группу по работе с личным составом следственного управления УМВД России по Ивановской области (г.

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