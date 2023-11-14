Почему Моисей водил евреев по пустыне 40 лет? Куда они так долго шли

валерий тимофеев

От египтян ушли, не хотели быть рабами, пришли на землю обетаванную и превратились в рабов снова, только уже американских! Стоило ли мутить воду, были бы египетскими рабами и воевать не надо было!! А так, как не крути, хрен редьки не сладш😜е!!