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Почему Моисей водил евреев по пустыне 40 лет? Куда они так долго шли

Почему Моисей водил евреев по пустыне 40 лет? Куда они так долго шли

Многие из вас смотрели шикарный американский фильм «Цари и боги», в котором рассказывается о том, как угнетенные евреи, более двухсот лет находившиеся в рабстве в Египте, под предводительством Моисея бегут от своих господ.

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Комментарии
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валерий тимофеев
От египтян ушли, не хотели быть рабами, пришли на землю обетаванную и превратились в рабов снова, только уже американских! Стоило ли мутить воду, были бы египетскими рабами и воевать не надо было!! А так, как не крути, хрен редьки не сладш😜е!!
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2 час.
АЧ
Андрей Чернышев
И сейчас также, все их гонят. Даже Бога обидели, зато считают себя обиженными.
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1 час.
Grigoriy Zh
Никакого рабства не было, фараон лишил их привилегий, что они посчитали рабством...
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59 мин.

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