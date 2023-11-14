Многие из вас смотрели шикарный американский фильм «Цари и боги», в котором рассказывается о том, как угнетенные евреи, более двухсот лет находившиеся в рабстве в Египте, под предводительством Моисея бегут от своих господ.
Почему Моисей водил евреев по пустыне 40 лет? Куда они так долго шли
Комментарии
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валерий тимофеев
От египтян ушли, не хотели быть рабами, пришли на землю обетаванную и превратились в рабов снова, только уже американских! Стоило ли мутить воду, были бы египетскими рабами и воевать не надо было!! А так, как не крути, хрен редьки не сладш😜е!!
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2 час.
АЧ
Андрей Чернышев
И сейчас также, все их гонят. Даже Бога обидели, зато считают себя обиженными.
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1 час.
Grigoriy Zh
Никакого рабства не было, фараон лишил их привилегий, что они посчитали рабством...
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59 мин.
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