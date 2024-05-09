Как помочь Киеву? НАТО собирается сосредоточить распределение помощи в Брюсселе (без отправки войск)

НАТО приняла решение не отправлять войска на Украину, пишет Corriere della Sera. По данным издания, фраза "никаких сапог на земле" станет ключевой в документе, который будет подписан на саммите альянса в июле.
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