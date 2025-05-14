Путин решил поддержать идею расширить госпрограмму восстановления объектов культуры

Она распространяется на 24 ОКН в восьми регионах РФ Президент Владимир Путин поддержал идею по расширению программы кредитования инвестиционных проектов по реставрации объектов культурного наследия (ОКН) с льготной субсидируемой ставкой на все регионы РФ.
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