На Ставрополье полицейские и сотрудники библиотеки организовали для школьников «урок мужества»

Сотрудники Главного управления МВД России по Ставропольскому краю совместно со специалистами центральной библиотеки Ставропольской централизованной библиотечной системы провели для учеников казачьего кадетского класса школы №41 урок мужества.
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