Силы противовоздушной обороны сбили ракеты ATACMS и авиабомбы HAMMER над регионами России

Российские войска в течение минувшей ночи пресекли ряд попыток армии Украины атаковать регионы РФ. Как сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны России, для своих целей боевики использовали оперативно-тактические ракеты ATACMS, управляемые авиабомбы HAMMER, противорадиолокационные ракеты HARM, а также крупнокалиберные снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и дроны самолетного типа.