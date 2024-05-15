Силы противовоздушной обороны сбили ракеты ATACMS и авиабомбы HAMMER над регионами России

Российские войска в течение минувшей ночи пресекли ряд попыток армии Украины атаковать регионы РФ. Как сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны России, для своих целей боевики использовали оперативно-тактические ракеты ATACMS, управляемые авиабомбы HAMMER, противорадиолокационные ракеты HARM, а также крупнокалиберные снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и дроны самолетного типа.
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