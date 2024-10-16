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ТАСС: прокурор просит взыскать с экс-главного нарколога РФ Брюна 44 млн рублей

ТАСС: прокурор просит взыскать с экс-главного нарколога РФ Брюна 44 млн рублей

Представитель государственного обвинения потребовал взыскать с бывшего главного нарколога России Евгения Брюна и других фигурантов его дела 44 млн рублей в качестве компенсации ущерба по делу об особо крупном мошенничестве.

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