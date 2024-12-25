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Дельфины гибнут, мешки с мазутом смыло в море: Анапа становится токсичным курортом

Дельфины гибнут, мешки с мазутом смыло в море: Анапа становится токсичным курортом

На фото: волонтеры во время сбора разлитого мазута на пляже. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие более 9 тысяч тонн мазута, часть топлива попала в воду.

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