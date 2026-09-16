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Пенсионерам, потерявшим любимого пса из-за живодеров, подкинули трёх щенят

Пенсионерам, потерявшим любимого пса из-за живодеров, подкинули трёх щенят

Жительница Хабаровска Марина сняла на видео, как её родителям подкинули трёх щенят. Как оказалось, зимой у её родителей — 66-летнегo Виктора и 65-летней Светланы — умерла собака по кличке Мухтар.

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