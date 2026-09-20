Второй день выборов, предложение Ирана о мире и атака на автобус в Горловке: главное за сутки

МОСКВА,20 сентября, ФедералПресс. Второй день выборов депутатов Госдумы завершился явкой 44,38%, Иран через Катар передал США предложение о прекращении боевых действий, а в Горловке украинский дрон атаковал пассажирский автобус, пострадали 12 человек.