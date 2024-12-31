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В России начали выдворять мигрантов за публичный намаз в общественных местах

В России начали выдворять мигрантов за публичный намаз в общественных местах

Теперь эту практику нужно масштабировать.Вот, например, суд Люблинского района оштрафовал и депортировал ваххабита из Таджикистана, который посредством намаза занимался религиозной пропагандой: Гражданин Таджикистана Якубов А.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот именно, правильно  вы мыслите - снежная  лавина  начинается  всегда  с движения  маленького  кусочка  снега.
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12 час.
Иван Ураганов
Совсем берега попутали,то в магазине,то в метро,то просто на улице,где люди ходят совершают намаз.В мечети надо милится,а не где придётся.Гнать их из России,пусть у себя где хотят там и совершают намаз.
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11 час.
МП
Михаил Пантюхин
А как насчёт намазать ..опу скипидаром после этого &quot;намаза&quot; , чтоб летели без остановки в каракум! Совсем башни нет! А в сортире &quot;намаз&quot; тоже допускается перед унитазом?
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7 час.

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