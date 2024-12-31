Теперь эту практику нужно масштабировать.Вот, например, суд Люблинского района оштрафовал и депортировал ваххабита из Таджикистана, который посредством намаза занимался религиозной пропагандой: Гражданин Таджикистана Якубов А.
В России начали выдворять мигрантов за публичный намаз в общественных местах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Вот именно, правильно вы мыслите - снежная лавина начинается всегда с движения маленького кусочка снега.
Ответить
12 час.
Иван Ураганов
Совсем берега попутали,то в магазине,то в метро,то просто на улице,где люди ходят совершают намаз.В мечети надо милится,а не где придётся.Гнать их из России,пусть у себя где хотят там и совершают намаз.
Ответить
11 час.
МП
Михаил Пантюхин
А как насчёт намазать ..опу скипидаром после этого "намаза" , чтоб летели без остановки в каракум! Совсем башни нет! А в сортире "намаз" тоже допускается перед унитазом?
Ответить
7 час.
Свежие комментарии