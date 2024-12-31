В России начали выдворять мигрантов за публичный намаз в общественных местах

Владимир Алтайцев Вот именно, правильно вы мыслите - снежная лавина начинается всегда с движения маленького кусочка снега.

Иван Ураганов Совсем берега попутали,то в магазине,то в метро,то просто на улице,где люди ходят совершают намаз.В мечети надо милится,а не где придётся.Гнать их из России,пусть у себя где хотят там и совершают намаз.