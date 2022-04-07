В Ростовской области вандалы вынесли с городского кладбища металлические памятники

Инцидент с памятниками произошел на городском кладбище в городе Азов. Неизвестные вандалы похитили с мест захоронения металлические памятники и сдали всё в качестве железа в ближайший пункт приёма металлолома, сообщили работники ТРК "Пульс".
Инцидент с памятниками произошел на городском кладбище в городе Азов. Неизвестные вандалы похитили с мест захоронения металлические памятники и сдали всё в качестве железа в ближайший пункт приёма металлолома, сообщили работники ТРК "Пульс".
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