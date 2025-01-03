РИА Новости/Станислав Красильников Россию невозможно победить в вооруженном конфликте. Такое заявление президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал в интервью газете Ana Tili.
Токаев: Россия непобедима в военном отношении
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Красиво льет, а памятники убирает, как на Украине!
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16 час.
Ингерман Ланская
убирают памятники савейским упырям (и правильно делают), а героям войны и труда, периода совдепии, в казахии никто не убирает
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8 час.
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