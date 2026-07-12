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Регионы России

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В Уфе произошла массовая драка со стрельбой на базе отдыха

В Уфе произошла массовая драка со стрельбой на базе отдыха

В Кировском районе Уфы на территории одной из баз отдыха произошел инцидент с применением оружия. В ходе конфликта между несколькими мужчинами один из участников получил телесные повреждения, после чего был произведен выстрел.

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