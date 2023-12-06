Агент Мильштейн заявил, что не может обсуждать отношение к Овечкину в США

Хоккейный агент Дэн Мильштейн на YouTube-канале Вити Кравченко ответил на вопрос об отношении к капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину в США в связи с его аватаркой в социальных сетях с президентом России Владимиром Путиным.