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Рибери о лучших партнерах: «Мы с Роббеном образовали одну из сильнейших связок в истории. Зизу – уникальный игрок, для него я был как младший брат. Тони должен сказать мне спасибо за голевые»

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери назвал лучших партнеров по команде за свою карьеру.

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