Steak Lovers
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Steak Lovers

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Советские соки в трехлитровых банках: что было в их составе

Советские соки в трехлитровых банках: что было в их составе

Стеклянный пирамидальный конус на стойке отдела «Соки-Воды», граненый стакан и тяжелая трехлитровая банка с жестяной крышкой — эти образы мгновенно переносят в атмосферу советского гастронома.

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