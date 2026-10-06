Советские соки в трехлитровых банках: что было в их составе

Стеклянный пирамидальный конус на стойке отдела «Соки-Воды», граненый стакан и тяжелая трехлитровая банка с жестяной крышкой — эти образы мгновенно переносят в атмосферу советского гастронома.
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