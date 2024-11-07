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Си Цзиньпин выразил надежду на расширение сотрудничества Китая и США

Си Цзиньпин выразил надежду на расширение сотрудничества Китая и США

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму избранному во второй раз президенту США от Республиканской партии Дональду Трампу, где также выразил надежду на расширение сотрудничества Пекина и Вашингтона.

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