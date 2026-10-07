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Нижегородская правда

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Как привить ребёнку любовь к чтению? Простые советы

Как привить ребёнку любовь к чтению? Простые советы

На Нижегородской книжной ярмарке одной из главных тем стал детский интерес к книгам. Значительная часть площадок была посвящена именно юным читателям: здесь работали детские издательства, проходили мастер-классы, спектакли и встречи для детей и подростков.

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