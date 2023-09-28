Министр иностранных дел Индии Джайшанкар: дружба между Индией и Россией остается устойчивой

Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар заявил, что на протяжении семи десятилетий отношения между Индией и Россией оставались одними из самых устойчивых из всех отношений между мировыми державами, и сказал, что в ближайшие годы Россия развернется к Азии еще больше.
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