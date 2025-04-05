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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ним (UTS). 1/2 финала. Рублев играет с Руудом, де Минаур встретится с Махачем

Каждый матч начинается без разминки и состоит из трех 8-минутных четвертей с 3-минутными перерывами между ними.

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