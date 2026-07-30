Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о падении ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве польского государства выглядит как манипуляция со стороны Варшавы, поскольку политик не показал ее общественности.
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