Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 431 подписчик

Военэксперт Дандыкин оценил заявление Туска о падении ракеты в Польше

Военэксперт Дандыкин оценил заявление Туска о падении ракеты в Польше

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о падении ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве польского государства выглядит как манипуляция со стороны Варшавы, поскольку политик не показал ее общественности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии