Россиянин показал свой взгляд на культового злодея из «Черепашек-ниндзя». Работа впечатлила даже разработчика The Last of UsРоссийский художник Виктор Берендеев из Чебоксар, ранее воссоздавший Леонардо из «Черепашек-ниндзя», поделился новой впечатляющей работой.