Театр абсурда
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Театр абсурда

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    Они  никого не боятся, они уже чувствуют себя хозяевами в России- все куплено и все схвачено.Если нельзя, но о...
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Посиневшие воротнички: россияне задумались о переходе на рабочие специальности

Посиневшие воротнички: россияне задумались о переходе на рабочие специальности

Россияне стали задумываться о переходе на рабочие специальности. О таких планах заявил каждый четвертый из всех, кто собирается менять работу, причем многие из них оказались IT-​специалистами, отмечают эксперты.

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