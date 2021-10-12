В Москве сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 600 килограммов сильнодействующих веществ

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Северо-Восточного административного округа ликвидировали канал поставок лекарственных средств, оборот которых на территории РФ ограничен.
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