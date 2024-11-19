Небензя: Цели СВО будут достигнуты независимо от действий США

Постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя проинформировал о том, что держава сумеет выполнить все запланированные ранее задачи в рамках спецоперации несмотря на любые шаги властей Соединённых Штатов Америки.
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