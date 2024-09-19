Соколов рассказал о возвращении «Ростеха» в состав акционеров «Автоваза»

«Ростех» спустя полтора года вернулся в состав акционеров «Автоваза»: госкорпорации вновь принадлежат 32,3% акций автопроизводителя, которые в 2023 году перешли от нее подведомственному Минпромторгу институту НАМИ, рассказал президент «Автоваза» Максим Соколов РБК.