Соколов рассказал о возвращении «Ростеха» в состав акционеров «Автоваза»

«Ростех» спустя полтора года вернулся в состав акционеров «Автоваза»: госкорпорации вновь принадлежат 32,3% акций автопроизводителя, которые в 2023 году перешли от нее подведомственному Минпромторгу институту НАМИ, рассказал президент «Автоваза» Максим Соколов РБК.
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