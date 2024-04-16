Дуров поговорил с Карлсоном и журналистом-либералом

Павел Дуров дал интервью Такеру КарлсонуПавел Дуров и Такер КарлсонRichard Drew/AP/durov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что дал интервью в видеоформате американскому телеведущему-консерватору Карлсону и трехчасовое интервью журналисту либеральных взглядов.