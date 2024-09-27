Самолет президента Польши Дуды чуть было не столкнулся с автомобилем аэродромного орнитолога

В Варшаве едва не повторилась трагедия 2010 года с авиалайнером президента страны. Самолёт главы Польши Анджея Дуды из-за реальной угрозы катастрофы не смог с первого раза приземлиться в столичном аэропорту.
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