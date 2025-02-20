Власти начинают спасение рынка жилья

Власти опасаются срыва сроков ввода жилья из-за высокой ключевой ставки. Чтобы избежать массовых банкротств компаний-застройщиков и появления новых обманутых дольщиков, будут введены новые меры поддержки строительной отрасли, объяснили URA.
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