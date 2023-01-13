Украина подготовит резолюцию Генассамблеи ООН о спецтрибунале против России

Документ будет представлен в 2023 году, заявили в украинском МИДеУкраина призывает страны — члены ООН поддержать резолюцию о создании специального трибунала против России, Киев вынесет ее на рассмотрение Генассамблеи организации в 2023 году.
Документ будет представлен в 2023 году, заявили в украинском МИДеУкраина призывает страны — члены ООН поддержать резолюцию о создании специального трибунала против России, Киев вынесет ее на рассмотрение Генассамблеи организации в 2023 году.
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