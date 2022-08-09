Обзор Mazda CX-50 2023 года: внешний вид — это еще не все: Тест-драйв

Вердикт: совершенно новая Mazda CX-50 — это компетентный, хотя и не вдохновляющий, компактный внедорожник, который хорошо справляется со многими задачами, но он не сильно способствует продвижению модельного ряда Mazda в новом направлении.
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