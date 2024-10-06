В конце сентября узбекские СМИ сообщили об освобождении от занимаемой должности начальника Департамента информационной политики администрации президента (АП) Узбекистана Комила Алламжонова.
Из администрации президента Узбекистана уволили проводника политики США
Комментарии
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Анфиса Иванова
Мирзиеев , конечно, молодец...Но вот это про Алламжонова"он был фактически третьим человеком в АП и открыто проводил в стране политику США ..." просто удивляет - как третий человек в АП , без УЧАСТИЯ стоящих выше по политическому и властному рангу него первых двух в АП , мог проводить такую политику и работу ?! Нам нельзя терять узбеков!!!
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12 час.
НК
Наталья Котельникова
Теперь они просто обязаны на эту должность назначить кого-то из учеников Марии Захаровой, просто русского грамотного журналиста, вообщем хватит там Пиндосам сеять русофобию, ваххабизм, радикализм и экстремизм с открытыми призывами о обучению террору.
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12 час.
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