Из администрации президента Узбекистана уволили проводника политики США

Анфиса Иванова

Мирзиеев , конечно, молодец...Но вот это про Алламжонова"он был фактически третьим человеком в АП и открыто проводил в стране политику США ..." просто удивляет - как третий человек в АП , без УЧАСТИЯ стоящих выше по политическому и властному рангу него первых двух в АП , мог проводить такую политику и работу ?! Нам нельзя терять узбеков!!!