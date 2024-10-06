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Из администрации президента Узбекистана уволили проводника политики США

Из администрации президента Узбекистана уволили проводника политики США

В конце сентября узбекские СМИ сообщили об освобождении от занимаемой должности начальника Департамента информационной политики администрации президента (АП) Узбекистана Комила Алламжонова.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Мирзиеев , конечно, молодец...Но вот это про Алламжонова&quot;он был фактически третьим человеком в АП и открыто проводил в стране политику США ...&quot; просто удивляет - как третий человек в АП  , без УЧАСТИЯ стоящих выше по политическому и властному рангу него  первых двух в АП , мог проводить такую политику и работу ?!  Нам нельзя терять узбеков!!!
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12 час.
НК
Наталья Котельникова
Теперь они просто обязаны на эту должность назначить кого-то из учеников Марии Захаровой, просто русского грамотного журналиста, вообщем хватит там Пиндосам сеять русофобию, ваххабизм, радикализм и экстремизм с открытыми призывами о обучению террору.
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12 час.

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