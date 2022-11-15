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РИА Новости: офицер МВД заявил, что "фашиствующих элементов" вывезли из Херсона на суд

РИА Новости: офицер МВД заявил, что "фашиствующих элементов" вывезли из Херсона на суд

Замначальника управления организации деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы МВД РФ Олег Извозчиков заявил, что все "фашиствующие элементы" вывезены из Херсона для судов, которые начнутся в скором времени.

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