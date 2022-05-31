В Белом доме обвинили президента России в рекордном росте цен на топливо

Администрация Соединенных Штатов считает виной президента России Владимира Путина рекордный рост цен на топливо в стране, составивший 60 процентов за последние месяцы, заявила во вторник, 31 мая, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Администрация Соединенных Штатов считает виной президента России Владимира Путина рекордный рост цен на топливо в стране, составивший 60 процентов за последние месяцы, заявила во вторник, 31 мая, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
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