Глава парламента Крыма сравнил с перестановкой мебели смену главкома ВСУ

Председатель крымского парламента Владимир Константинов сравнил смену главнокомандующего ВСУ с перестановкой мебели, отметив, что со стратегической точки зрения назначение Александра Сырского ничего не меняет.
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