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Закон и Порядок

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"Ты не бойся, это такая игра, дядя Фуркат хороший": Рост изнасилований мигрантами детей и женщин бьет все рекорды

"Ты не бойся, это такая игра, дядя Фуркат хороший": Рост изнасилований мигрантами детей и женщин бьет все рекорды

Политинформация Нашлась ещё одна госконтора, которая призывает завозить мигрантов Кто такие Либералы? Это люди, которые свою страну готовы разрушить и подложить под кого угодно ради своих "идеалов Если вы разбираетесь в политике, то среди либералов было очень много террористов, которын обосновывали террор против государства.

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